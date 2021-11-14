Российский сенатор Алексей Пушков опубликовал в своём телеграм-канале фото новых моделей знаменитого бренда женского нижнего белья Victoria’s Secret. Вместо девушек с идеальными фигурами в этом году "ангелами" компании стали трансгендеры и женщины с пышными формами.

"Новые американские "модели" и образцы для подражания: царство трансгендеров (справа и слева) и бодипозитива. Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. А приветствуются трансы и жертвы гамбургеров и кока-колы. "Новая мода" — как отражение того, что Америка несёт миру", — написал сенатор.