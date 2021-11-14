"Жертвы гамбургеров и кока-колы": Пушков ужаснулся новым эталонам красоты в США
По его мнению, предлагаемые обществу стандарты не имеют ничего общего с эстетикой и гармонией.
Новые модели Victoria’s Secret. Фото © t.me / Алексей Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков опубликовал в своём телеграм-канале фото новых моделей знаменитого бренда женского нижнего белья Victoria’s Secret. Вместо девушек с идеальными фигурами в этом году "ангелами" компании стали трансгендеры и женщины с пышными формами.
"Новые американские "модели" и образцы для подражания: царство трансгендеров (справа и слева) и бодипозитива. Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. А приветствуются трансы и жертвы гамбургеров и кока-колы. "Новая мода" — как отражение того, что Америка несёт миру", — написал сенатор.
Ранее модель назвала термин "плюс-сайз" оскорбительным, доказав, что её пышные формы стали уже нормой. Девушка считает, что её фигуре некоторые могут только позавидовать, поэтому нельзя говорить, что она не вписывается в общепринятые рамки.
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