"Просто жуть, аж страшно стало": Депутат Рады усомнился в адекватном восприятии Зеленским ситуации на Украине
Алексей Кучеренко считает, что советники лидера Незалежной боятся рассказать ему правду о провалах в энергетической сфере.
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике говорят о его неадекватном восприятии происходящего в стране. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Батьковщина", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
Ранее украинский лидер заявил, что сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно "разгоняются". Он призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом", если откажутся.
"Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это всё-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране", — отметил Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".
По мнению парламентария, высказывание Зеленского являются продолжением шоу "кругом враги" и "запугай всех". Его советники, считает депутат, боятся рассказать правду о провалах в энергетической сфере.
Кучеренко напомнил, что на Украине простаивают 90% мощностей государственных теплоэлектростанций.
"Что можно сказать, если второго ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены, наша энергосистема, аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии", — резюмировал депутат.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей города о возможных веерных отключениях. Градоначальник также пожаловался на слишком высокую цену на газ для украинцев и заявил об ожидаемом подорожании продуктов в стране.
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