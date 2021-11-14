Россия и Турция обсуждают совместную разработку вооружения, заявил глава ФСВТС
По словам Дмитрия Шугаева, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Анкарой стабильно развивается.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
РФ обсуждает с Турцией поставку российской военной продукции, а также совместную разработку вооружения. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, пишет "Интерфакс".
"Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения", — сказал Шугаев в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
По словам главы ФСВТС, военно-техническое сотрудничество с Турцией стабильно развивается.
Ранее президент США Джо Байден обеспокоился наличием российских С-400 на вооружении у Турции. Вопросы о сближении стран американский лидер оставил без ответа.
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