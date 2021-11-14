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Россия и Турция обсуждают совместную разработку вооружения, заявил глава ФСВТС

По словам Дмитрия Шугаева, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Анкарой стабильно развивается.

14 ноября, 04:29

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

РФ обсуждает с Турцией поставку российской военной продукции, а также совместную разработку вооружения. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, пишет "Интерфакс".

"Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения", — сказал Шугаев в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

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По словам главы ФСВТС, военно-техническое сотрудничество с Турцией стабильно развивается.

Ранее президент США Джо Байден обеспокоился наличием российских С-400 на вооружении у Турции. Вопросы о сближении стран американский лидер оставил без ответа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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