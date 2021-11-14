Россия и Турция обсуждают совместную разработку вооружения, заявил глава ФСВТС

РФ обсуждает с Турцией поставку российской военной продукции, а также совместную разработку вооружения. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, пишет "Интерфакс".