НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В эквадорской тюрьме вспыхнул второй за три месяца смертельный бунт, погибло почти 70 человек

Жертвами столкновений, которые произошли в конце сентября, стали 119 человек. После этого президент страны объявил режим ЧП.

14 ноября, 03:42

Фото © ТАСС / AP

В Эквадоре 68 заключённых погибли при столкновениях в тюрьме в городе Гуаякиль. Об этом сообщает газета El Universo со ссылкой на представителя правительства страны Карлоса Хихона.

Бунт начался ещё в пятницу вечером. По данным властей, его причиной стал конфликт между двумя соперничающими бандами. Сейчас учреждение уже взяла под контроль полиция.

Недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки

Недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки

Стоит отметить, что 28 сентября в этой же тюрьме произошли столкновения, в результате которых погибли 119 заключённых. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил тогда режим чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1