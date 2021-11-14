В эквадорской тюрьме вспыхнул второй за три месяца смертельный бунт, погибло почти 70 человек

В Эквадоре 68 заключённых погибли при столкновениях в тюрьме в городе Гуаякиль. Об этом сообщает газета El Universo со ссылкой на представителя правительства страны Карлоса Хихона.

Бунт начался ещё в пятницу вечером. По данным властей, его причиной стал конфликт между двумя соперничающими бандами. Сейчас учреждение уже взяла под контроль полиция.