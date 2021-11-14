В эквадорской тюрьме вспыхнул второй за три месяца смертельный бунт, погибло почти 70 человек
Жертвами столкновений, которые произошли в конце сентября, стали 119 человек. После этого президент страны объявил режим ЧП.
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В Эквадоре 68 заключённых погибли при столкновениях в тюрьме в городе Гуаякиль. Об этом сообщает газета El Universo со ссылкой на представителя правительства страны Карлоса Хихона.
Бунт начался ещё в пятницу вечером. По данным властей, его причиной стал конфликт между двумя соперничающими бандами. Сейчас учреждение уже взяла под контроль полиция.
Стоит отметить, что 28 сентября в этой же тюрьме произошли столкновения, в результате которых погибли 119 заключённых. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил тогда режим чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней.
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