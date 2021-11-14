Россиянина Дениса Дубникова, которого задержали в Нидерландах по запросу США, "практически выкрали из Мексики". Об этом рассказал адвокат Аркадий Бух.

"Затолкали в самолёт в Голландию, хотя он совершенно туда не собирался и за билеты не платил. Оплатила другая сторона, мы просто понимаем, что Соединённые Штаты. Он прибыл в Голландию, у США было около 12 часов, чтобы подготовить все документы по линии Интерпола. И по прибытии Голландия приняла его, обнаружив открытый арест из США и требование на экстрадицию", — отметил защитник.

Бух добавил, что американская сторона знала о передвижении Дубникова. В США гражданин РФ проходит по статье об отмывании денег, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Дело в том, что многие страны имеют общую антитеррористическую систему, список людей, которые не должны летать. И вот США использует эту систему, чтобы вычислять и засекать людей, в аресте которых они заинтересованы, по всему миру", — поведал адвокат.

Именно в Нидерланды Дубникова решили отправить, так как эта страна имеет "практически стопроцентную статистику на экстрадицию в США, в то время как с Мексикой не так всё просто", пояснил Бух. Он уточнил, что экстрадиция из Нидерландов бывает двух видов — обыкновенная, которая занимает пару лет, и скоростная, занимающая всего пару месяцев. Пока речь идёт о процедуре стандартной экстрадиции.

Бух допустил, что он вместе с Дубниковым и голландским адвокатом согласится на запрос США о высылке, чтобы разобраться с делом уже на территории Соединённых Штатов. Это решение может быть принято потому, что Вашингтон не обязан предоставлять Амстердаму полный пакет документов — для запуска процедуры высылки достаточно минимального набора. Бух подчеркнул, что Посольство РФ в Нидерландах уже получило информацию о задержании Дубникова.