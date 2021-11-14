"Немцы так и не пришли": В Германии объяснили поражение нацистов под Москвой дождями и проблемами снабжения
По словам автора издания Die Welt, осадки превратили грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр, что помешало вермахту.
Фото © ИТАР-ТАСС
Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские силы должны были захватить Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением и дождями. Об этом пишет автор немецкого издания Die Welt Флориан Штарк.
"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того (и это важно), начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр", — отмечает автор.
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По словам Штарка, это задержало продвижение вермахта, "немцы так и не пришли в Москву, охваченную "хаосом", пишет журналист. По его словам, на фоне происходящего лидер СССР Иосиф Сталин устроил в столице "пирушку" в честь двух западных магнатов — американца Аверелла Гарримана и британца Уильяма Максуэлла Эйткена, первого барона Бивербрука. Гостям подавались жареные поросята, икра, дичь, мороженое, водка, коньяк и вино, утверждает Штарк.
Битва под Москвой продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942-го. В городе было объявлено осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, а на улицах возводили баррикады и минировали инфраструктуру. Передовые части немецкой группы армий "Центр" находились всего в 70–100 километрах от центра Москвы. 5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей и отбросила нацистские войска на 150–300 километров.
Комментариев: 1
Такие вот газеты и их сотрудники типа флориановштарков пытаются убедить самих себя и по мере возможностей своих соотечественников в том, что немцев и их союзников (итальянцев, венгров, финнов и прочих болгар и испанцев) одолели не русские воины, а погодные условия и дороги. По их мнению и шведов под водительством Карла XII русская армия под руководством Петра Великого одолела исключительно потому, что дороги для шведских солдат и офицеров были некачественными и обозы отставали. И Наполеон, покоривший всю Европу и мобилизовавший в свою армию мужское поголовье практически всех европейских народов, тоже был разбит не русскими войсками, а непогодой - наполеоновские метеорологи облажались... Так считают все эти флорианыштарки... А ведь это не так... Били их всех - шведов, турок, поляков и прочих немцев всё-таки русские... И если что - будут бить и впредь! Потому что русские - это... Это - РУССКИЕ!