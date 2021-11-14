Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские силы должны были захватить Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением и дождями. Об этом пишет автор немецкого издания Die Welt Флориан Штарк.

"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того (и это важно), начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр", — отмечает автор.

По словам Штарка, это задержало продвижение вермахта, "немцы так и не пришли в Москву, охваченную "хаосом", пишет журналист. По его словам, на фоне происходящего лидер СССР Иосиф Сталин устроил в столице "пирушку" в честь двух западных магнатов — американца Аверелла Гарримана и британца Уильяма Максуэлла Эйткена, первого барона Бивербрука. Гостям подавались жареные поросята, икра, дичь, мороженое, водка, коньяк и вино, утверждает Штарк.