Три снежных барса в США заразились ковидом и умерли

В США три снежных барса из детского зоопарка в городе Линкольн (штат Небраска) умерли от последствий заражения коронавирусом. Об этом зооучреждение сообщает на своей странице в "Фейсбуке".

"С глубокой печалью мы сообщаем нашему сообществу, что три снежных барса в детском зоопарке Линкольна скончались из-за осложнений от CoViD-19. Наши барсы Ранни, Эверест и Макалу были любимы всем нашим сообществом внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все скорбим вместе", — говорится в сообщении.

Также ковидом заразились два суматранских тигра — Аксель и Кумар. Им удалось выздороветь.

Снежный барс обитает в 12 странах мира (в том числе в России), и во всех из них он имеет статус редкого или исчезающего вида.