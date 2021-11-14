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Три снежных барса в США заразились ковидом и умерли

Также коронавирус обнаружили у двух суматранских тигров. Им удалось выздороветь.

14 ноября, 04:37

Фото © Pixabay

В США три снежных барса из детского зоопарка в городе Линкольн (штат Небраска) умерли от последствий заражения коронавирусом. Об этом зооучреждение сообщает на своей странице в "Фейсбуке".

"С глубокой печалью мы сообщаем нашему сообществу, что три снежных барса в детском зоопарке Линкольна скончались из-за осложнений от CoViD-19. Наши барсы Ранни, Эверест и Макалу были любимы всем нашим сообществом внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все скорбим вместе", — говорится в сообщении.

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Также ковидом заразились два суматранских тигра — Аксель и Кумар. Им удалось выздороветь.

Снежный барс обитает в 12 странах мира (в том числе в России), и во всех из них он имеет статус редкого или исчезающего вида.

Ранее ветеринар назвал симптомы ковида у домашних животных. Как отметил эксперт, если инфекция у питомца подтвердилась, но он чувствует себя нормально, то нужно просто наблюдать за состоянием любимца, не прибегая к какому-либо лечению.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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