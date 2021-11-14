Три снежных барса в США заразились ковидом и умерли
Также коронавирус обнаружили у двух суматранских тигров. Им удалось выздороветь.
Фото © Pixabay
В США три снежных барса из детского зоопарка в городе Линкольн (штат Небраска) умерли от последствий заражения коронавирусом. Об этом зооучреждение сообщает на своей странице в "Фейсбуке".
"С глубокой печалью мы сообщаем нашему сообществу, что три снежных барса в детском зоопарке Линкольна скончались из-за осложнений от CoViD-19. Наши барсы Ранни, Эверест и Макалу были любимы всем нашим сообществом внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все скорбим вместе", — говорится в сообщении.
Также ковидом заразились два суматранских тигра — Аксель и Кумар. Им удалось выздороветь.
Снежный барс обитает в 12 странах мира (в том числе в России), и во всех из них он имеет статус редкого или исчезающего вида.
Ранее ветеринар назвал симптомы ковида у домашних животных. Как отметил эксперт, если инфекция у питомца подтвердилась, но он чувствует себя нормально, то нужно просто наблюдать за состоянием любимца, не прибегая к какому-либо лечению.
Лента новостей
Россия и Турция обсуждают совместную разработку вооружения, заявил глава ФСВТС
сегодня в 04:29
"Выкрали из Мексики и затолкали в самолёт до Голландии": Адвокат раскрыл детали задержания в Амстердаме россиянина Дубникова по запросу США
сегодня в 04:19
"Немцы так и не пришли": В Германии объяснили поражение нацистов под Москвой дождями и проблемами снабжения
сегодня в 04:04
Комментариев: 0