365 пачек: Кемеровчанин украл семечек почти на 900 тысяч и теперь пойдёт под суд
Ранее судимый мужчина осуществил свой хитрый план во время обеда на складе, где хранилась продукция. Также он похитил две коробки кофе.
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Житель Кемерова украл со склада 365 пачек семечек и две коробки кофе. Общий ущерб составил 870 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.
О краже в полицию сообщил директор склада. Сотрудники провели оперативные мероприятия и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, трудившийся разнорабочим на предприятии заявителя. Во время обеда, когда все разошлись, он похитил два поддона с семечками и две коробки кофе, которые впоследствии продал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Кемеровчанину грозит до шести лет лишения свободы. Уточняется, что часть имущества полицейские нашли и вернули владельцу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии охранник пытался вынести золото на 11 миллионов рублей в пене для бритья. Мужчина ежедневно отсыпал немного сырья из хранилищ, маскируя украденное в тайниках.
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