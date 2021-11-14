Житель Кемерова украл со склада 365 пачек семечек и две коробки кофе. Общий ущерб составил 870 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

О краже в полицию сообщил директор склада. Сотрудники провели оперативные мероприятия и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, трудившийся разнорабочим на предприятии заявителя. Во время обеда, когда все разошлись, он похитил два поддона с семечками и две коробки кофе, которые впоследствии продал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Кемеровчанину грозит до шести лет лишения свободы. Уточняется, что часть имущества полицейские нашли и вернули владельцу.