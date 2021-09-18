Модель назвала термин "плюс-сайз" оскорбительным, доказав, что её пышные формы стали уже нормой
Лючене считает, что её фигуре некоторые могут только позавидовать, поэтому нельзя говорить, что она не вписывается в общепринятые рамки.
Британская модель Лючене Дуарте не тот оппонент, с которым хочется спорить. Пышка построила успешную карьеру в мире моды, получив титул "Мисс бум-бум — 2020" и снимаясь для обложек знаменитых журналов — Harper's Bazaar, Playboy, Fashion Magazine и других. Поэтому модель с уверенностью заявляет, что её формы во многом превосходят фигуру её худых коллег, которые считают себя эталоном в фешен-индустрии.
Лючене считает, что только в последние годы в мире моды произошли изменения и девушки большого размера стали востребованными — Тесс Холлидей, Эшли Грэм, Деми Роуз и другие. Но даже таких профессионалов принято называть плюс-сайз-моделями, хотя, по мнению Лючене, это просто недопустимо, пишет Daily Star. Фешен-пышки зачастую физически не могут добиться такой же фигуры, как у ангелов Victoria's Secret.
Я считаю, что нужно вводить термин "фитнес-изгибы". Мы занимаемся спортом, но у нас всё ещё есть пышные формы. Я прекрасно понимаю тех девушек, которые часами работают в фитнес-зале, но в результате даже близко не выглядят как Кейт Мосс. Мы не большого размера, мы горячие и фигуристые
К Лючене действительно могут прислушаться, ведь девушка только в прошлом месяце появилась на обложках трёх журналов и у неё есть огромная армия фанатов. Ради них красотка даже зарегистрировалась на Onlyfans, где модели могут выкладывать свои откровенные фото за платную подписку. Удивительно, но её уговорил это сделать 19-летний сын Леонардо, который хотел, чтобы мама зарабатывала больше денег.
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