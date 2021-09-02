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Беременная Эшли Грэм сбросила с себя одежду, игнорируя, что её живот и растяжки увидит весь мир

Модель никогда не стеснялась несовершенства своего тела, поэтому беременность не стала помехой для откровенных фото.

2 сентября, 14:58

Фото © Instagram / ashleygraham

Известная 33-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм может себе позволить снимки и в купальниках, и в белье, даже несмотря на огромный из-за беременности живот. Звезда, как и прежде, выкладывает в "Инстаграм" пикантные кадры, совершенно не терзаясь тем, что её складки и растяжки по всему телу видны невооружённым взглядом.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

На новом фото модель предстала в максимально естественном виде, не став портить его даже одеждой. Эшли позировала на курорте, куда она выбралась вместе с мужем и маленьким сыном, стоя на приватном балконе. Тень от пальм падала на её лицо, скрытое прядями тёмных волос. "О нет, она снова голая!" — пошутила над собой модель под фото.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

О боже, ты просто прекрасна!

gabifresh

Я считаю, такой и должна быть мама

cleowade

Когда я была беременна, то очень стеснялась своего тела. Спасибо тебе за то, что ты делаешь!

lacieyeidson

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли очень удобно делать откровенные снимки: они получаются строго профессиональными, при этом ей не приходится оголяться перед незнакомыми мужчинами. Ведь она уже много лет замужем за видеооператором и фотографом Джастином Эрвином. Они познакомились в 2009 году, а в 2010-м уже поженились. Спустя десять лет у них родился первенец Айзек, и вот теперь супруги ждут появления второго ребёнка.

Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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