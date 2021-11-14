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Родителей предупредили о потенциально опасном увлечении из игры Minecraft

Но опасность оно может представлять только в том случае, если они сами пойдут на поводу детей и купят им необычное домашнее животное.

14 ноября, 05:23
<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UCzyodqoxqQlHj_KlMVEO62w" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Риссман</a></p>

Скриншот © YouTube/Риссман

Родителей юных фанатов компьютерной игры Minecraft предупредили о новом опасном увлечении детей. Как пишет издание Mirror, потенциальную угрозу представляет один из обитателей игрового мира — аксолотль.

Дело в том, что аксолотли набирают популярность среди детей. Насмотревшись на такое создание в игре, они начинают выпрашивать его у родителей в жизни. И те действительно соглашаются, заводя аксолотля в качестве домашнего животного. Именно в этом и заключается главная ошибка: аксолотли — разносчики паразитов, и кроме потенциального вреда не принесут в дом ничего. Поэтому их покупка может быть не только бесполезным, но и опасным вложением.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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