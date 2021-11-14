Родителей предупредили о потенциально опасном увлечении из игры Minecraft

Дело в том, что аксолотли набирают популярность среди детей. Насмотревшись на такое создание в игре, они начинают выпрашивать его у родителей в жизни. И те действительно соглашаются, заводя аксолотля в качестве домашнего животного. Именно в этом и заключается главная ошибка: аксолотли — разносчики паразитов, и кроме потенциального вреда не принесут в дом ничего. Поэтому их покупка может быть не только бесполезным, но и опасным вложением.