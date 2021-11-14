Бывшая принцесса Японии улетела в США вместе с супругом
Сообщается, что молодожёны планируют переехать в Нью-Йорк.
Фото © Twitter/jcampton1
Бывшая японская принцесса Мако, которая ранее вышла замуж за своего однокурсника, покинула страну и улетела вместе с супругом в США. Об этом пишет агентство Kyodo.
Отмечается, что молодожёны планируют переехать в Нью-Йорк, где работает мужчина. Мако также намерена найти работу в мегаполисе. В японских СМИ считают, что наиболее подходящий вариант для неё — Американский музей естественной истории.
Молодые люди сочетались браком 26 октября. Чтобы стать женой простолюдина, 25-летней принцессе пришлось отказаться от титула. Девушка покинула императорскую семью, лишилась пособия и ради возлюбленного съехала из дворца в съёмную квартиру.
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