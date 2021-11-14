Названа смертельная опасность дешёвого средства для мытья посуды

Использование дешёвого средства для мытья посуды может спровоцировать развитие раковой опухоли. Об этом сообщили пользователи китайского сегмента Интернета.

Как пишет "ИноСМИ", всё дело в формальдегиде, который содержится в дешёвых мыльных средствах. Производители используют его в качестве консерванта, чтобы открытое средство не портилось.

"Формальдегид не только может вызывать заболевания органов дыхания, но и потенциально токсичен для печени, а также оказывает подавляющее действие на иммунную систему и связан с развитием опухолей", — написал один из пользователей, призвав тщательнее выбирать средства для мытья посуды.