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Названа смертельная опасность дешёвого средства для мытья посуды

Под угрозу попадают органы дыхания, печень и вся иммунная система человека.

14 ноября, 06:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Использование дешёвого средства для мытья посуды может спровоцировать развитие раковой опухоли. Об этом сообщили пользователи китайского сегмента Интернета.

Как пишет "ИноСМИ", всё дело в формальдегиде, который содержится в дешёвых мыльных средствах. Производители используют его в качестве консерванта, чтобы открытое средство не портилось.

"Формальдегид не только может вызывать заболевания органов дыхания, но и потенциально токсичен для печени, а также оказывает подавляющее действие на иммунную систему и связан с развитием опухолей", — написал один из пользователей, призвав тщательнее выбирать средства для мытья посуды.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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