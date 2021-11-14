Названа смертельная опасность дешёвого средства для мытья посуды
Под угрозу попадают органы дыхания, печень и вся иммунная система человека.
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Использование дешёвого средства для мытья посуды может спровоцировать развитие раковой опухоли. Об этом сообщили пользователи китайского сегмента Интернета.
Как пишет "ИноСМИ", всё дело в формальдегиде, который содержится в дешёвых мыльных средствах. Производители используют его в качестве консерванта, чтобы открытое средство не портилось.
"Формальдегид не только может вызывать заболевания органов дыхания, но и потенциально токсичен для печени, а также оказывает подавляющее действие на иммунную систему и связан с развитием опухолей", — написал один из пользователей, призвав тщательнее выбирать средства для мытья посуды.
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