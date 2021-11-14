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Названы ошибки при переливании крови, грозящие повреждением почек и смертью

По словам доктора, обратимость исхода зависит от того, что было предпринято и вовремя ли диагностировали недоразумение.

14 ноября, 07:36

Фото © Pixabay

Переливание крови человеку не подходящей для него группы в некоторых случаях может закончиться тяжёлыми последствиями или даже смертью. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва Дмитрий Евсеев.

"Могут быть очень тяжёлые осложнения. Это может привести к повреждению почек, к шоку и смерти. Не так много нужно перелить, чтобы человека фактически убить. Обратимость последствий зависит от объёма, от того, что было предпринято, вовремя ли диагностировали", — считает Дмитрий Евсеев.

Дело в том, что врачи не всегда сразу понимают, что столкнулись с ситуацией, когда пациент получил кровь другой группы во время переливания, поскольку такое явление нечасто встречается, рассказал врач.

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Ранее Лайф писал, что врач объяснила, как избежать сахарного диабета. Доктор отметила, что причиной самого распространённого сахарного диабета — второго типа — является инсулинорезистентность.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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