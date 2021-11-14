Названы ошибки при переливании крови, грозящие повреждением почек и смертью
По словам доктора, обратимость исхода зависит от того, что было предпринято и вовремя ли диагностировали недоразумение.
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Переливание крови человеку не подходящей для него группы в некоторых случаях может закончиться тяжёлыми последствиями или даже смертью. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва Дмитрий Евсеев.
"Могут быть очень тяжёлые осложнения. Это может привести к повреждению почек, к шоку и смерти. Не так много нужно перелить, чтобы человека фактически убить. Обратимость последствий зависит от объёма, от того, что было предпринято, вовремя ли диагностировали", — считает Дмитрий Евсеев.
Дело в том, что врачи не всегда сразу понимают, что столкнулись с ситуацией, когда пациент получил кровь другой группы во время переливания, поскольку такое явление нечасто встречается, рассказал врач.
Ранее Лайф писал, что врач объяснила, как избежать сахарного диабета. Доктор отметила, что причиной самого распространённого сахарного диабета — второго типа — является инсулинорезистентность.
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