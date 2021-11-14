Как бойкая старушка из Черкесска победила коронавирус и стала звездой TikTok в 90 лет

Ещё год назад Баблина Лепшокова из Черкесска лежала в больнице с коронавирусом и 90%-ным поражением лёгких, а сейчас она популярный тиктокер, которая на закате жизни поняла, что такое всенародная любовь.

Как всё начиналось

90-летняя Баблина и её внук Аслан встретили начало пандемии в пригороде Черкесска, где у них свой дом. Молодой человек всегда с трепетом относился к своей бабуле и решил записать пару забавных роликов для семьи. Тогда-то он и понял, что бабушка перед камерой не робеет, а даже, наоборот, в ней просыпается настоящая актриса, ролики он выложил в "Тикток". "Я и подумать не мог, что будет столько просмотров", — признавался он позднее изданию "Это Кавказ".

Видео © TikTok / bablinaas

Удар, откуда не ждали

На карантине было невероятно скучно, а бабушке понравилось снимать тиктоки, поэтому Аслан начал предлагать идеи. В их аккаунте стали появляться видео с флешмобами и шутками про типичную бабушку, за которые Бабо (так её называют родные) просто обязаны были выдать "Оскар". Но восхождение на олимп "Тиктока" прервал коронавирус. Аслан не публиковал ролики ни с ней, ни в одиночку. Пользователи Сети, которые прикипели душой к бабушке, не на шутку испугались, а затем внук появился онлайн — и все их опасения подтвердились.

Многие из вас знают мою бабушку. Каждый день вы пишете: "Почему вы пропали? Где новые ролики?" В начале декабря у неё поднялась температура. Мы надеялись, что это не CoViD-19, но, увы, тест подтвердился. И, чтобы не рисковать, мы решили положить её в больницу Аслан, внук Баблины

Видео © TikTok / bablinaas

Состояние бабушки в больнице ухудшилось — поражение лёгких достигало почти 90%. В комментариях поклонники Бабо молились за её здоровье и очень переживали, поэтому Аслан отчитывался о её самочувствии. Ему самому пришлось нелегко — ковидом заболела вся семья. Основной удар приняли на себя бабуля и его мама. Однако Бабо по жизни не привыкла сдаваться, поэтому спустя 25 дней её выписали домой.

На самом деле всё было очень серьёзно. <...> Просто чудо, что её выписали 31 декабря. Невозможно описать, какое это счастье Аслан, внук Баблины

Видео © TikTok / bablinaas

Но дальше борьба бабушки только началась — её ждала долгая реабилитация. У неё совсем не было сил, и она всё время проводила в кровати с дополнительным кислородом. Пенсионерку поддерживали поклонники со всей страны, они даже присылали ей подарки. "Всё это внимание бабушке очень приятно. Она на глазах расцветает, улыбается, передаёт приветы", — признавался её внук. Даже очень измождённая болезнью и уставшая бабуля старалась принять участие в видео для "Тиктока", хоть ей это и давалось нелегко. Она не хотела, чтобы её жалели, а потому старалась не акцентировать внимание на своём состоянии.

Не для хайпа, а для души

Популярность Баблины взлетела до небес, а в соцсетях только и обсуждали храбрую бабушку из Карачаево-Черкесии, которая победила коронавирус и снимается в "Тиктоке". Сейчас у неё уже 1,9 млн подписчиков, и многие бренды стараются купить у неё рекламу. Вот только бабушка отказывается — предложения не впечатляют, да к тому же она это всё затевала не для заработка. Изначально так она думала бороться со скукой, а потом втянулась — теперь Бабо сама предлагает внуку идеи для роликов. "Тикток" стал для неё новым хобби вместе с готовкой и вязанием.

Видео © TikTok / bablinaas

Но, даже несмотря на дикий энтузиазм, бабушке приходится тяжело из-за перенесённого коронавируса. Внуки стараются делать ролики попроще и менее активными, потому как через час съёмок бабушка выдыхается. "Не хотим утомлять её, это всё-таки не работа, а хобби", — поясняет Аслан.

Ни минуты покоя

Преклонный возраст, война и тяжёлая болезнь не сломили Баблину, которая всю жизнь не давала себе расслабляться. Она родилась в большой семье в ауле, где её сразу приучили к взрослому труду и дисциплине. Из-за Великой Отечественной бабушка проучилась там всего четыре класса, а после её семью депортировали в Казахстан. Но и тогда Баблина не стала расслабляться — она работала в колхозе и училась, а после седьмого класса ей приходилось ходить в школу за 12 километров от дома. И в таких условиях бабуля получала одни пятёрки.

Видео © TikTok / bablinaas

Дальше — больше, она поступила в техникум и выучилась на гидрометеоролога, пошла работать по специальности и одновременно с этим начала заочно изучать математику. Когда она вернулась на родину, это позволило ей устроиться в школу учителем. Баблина всю жизнь крутилась как белка в колесе — успела поработать продавщицей, учительницей, завотделом кадастра, бухгалтером в совхозе. Она привыкла к физическому труду и уверена, что он помогает оставаться здоровым. "До 60 лет не знала, что такое головная боль", — хвасталась бойкая бабушка.

А тяга к знаниям у неё не иссякла до сих пор — уже в преклонном возрасте бабуля выучила арабский язык, чтобы общаться с внуком, который живёт и учится в Турции. Теперь Бабо может читать Коран и совершать намаз, она даже смотрит турецкие сериалы в оригинале. А когда она что-то не понимает, то спрашивает у внуков или гуглит в Интернете. В отличие от других бабушек, Бабо не считает Сеть изобретением от лукавого. "Не нравится только, когда внуки очень много в телефоне сидят. Надо в меру всё. Но, если с пользой, я только приветствую", — призналась она журналистам.

Видео © TikTok / bablinaas