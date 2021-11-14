Врач рассказала об опасностях, которые таит в себе сахарный диабет

В группу риска сахарного диабета чаще всего входят люди с большим весом и низкой физической активностью, однако какие-либо симптомы заболевания при этом могут отсутствовать. Об этом рассказала врач-эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

"Симптомы могут отсутствовать, при сахарном диабете часто человека ничего не беспокоит, он очень длительный период ходит с высокими сахарами и не знает о том, что сахар высокий", — приводит её слова РИА "Новости".

По словам Котешковой, единственным способом выявить диабет в таком случае является всеобщая диспансеризация с обязательным определением уровня сахара в крови. При этом сам по себе диабет не опасен — опасны его последствия. Например, инфаркт миокарда, инсульт или макулярный отёк глаза, который может привести к потере зрения, отметила врач.

"Точно так же от высокого уровня сахара в крови страдают почки, на первых этапах это возникновение диабетической нефропатии, а в более тяжёлых клинических ситуациях это возникновение хронической болезни почек, развитие терминальной стадии почечной недостаточности", — продолжила Котешкова.

Специалист предупредила, что люди с повышенной массой тела — это главная группа риска. Также диабету подвержены люди с низкой физической активностью и артериальной гипертензией, люди старше 45 лет, с дислипидемией, поликистозом яичников и сердечно-сосудистыми заболеваниями.