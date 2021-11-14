Володин прояснил, кого будут штрафовать за езду без прохождения техосмотра

Процедура останется необходимой при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Штрафы за отсутствие диагностической карты на автомобиль после принятия законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев будут распространяться только на тех, для кого такая процедура останется обязательной. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своём телеграм-канале.

"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен", — пояснил Володин.

Во избежание двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменении следовало бы уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Государственной думы — по транспорту и по законодательству — возьмут этот вопрос на контроль, заключил председатель Госдумы.