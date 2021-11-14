В России выявили почти 39 тысяч заболевших ковидом за сутки

За последние сутки в России выявлено 38 823 заболевших новой коронавирусной инфекцией, скончалось 1219 пациентов. Статистику приводит федеральный оперштаб по борьбе с ковидом.

Антилидерами по количеству новых инфицированных снова являются Москва — 3734, Санкт-Петербург — 3144, Московская область — 2955.

Ранее хирург Николай Талов рассказал о наиболее ярком и опасном последствии ковида. Оно характерно для тяжёлых и среднетяжёлых вариантов течения коронавирусной инфекции.