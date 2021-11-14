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В Белгороде пожарные не смогли проехать к ТЦ из-за шлагбаума и очереди в "Макдоналдс"

В результате спасателям пришлось сдавать задним ходом и искать объезд, чтобы добраться до места.

14 ноября, 08:28

Кадр из видео © Telegram / "Белгород № 1"

В Белгороде пожарные не смогли проехать к ТЦ из-за шлагбаума и очереди в "Макдоналдс". Видео © Telegram / "Белгород № 1"

В Белгороде пожарные не смогли проехать к торговому центру, где сработала сигнализация, из-за неисправного шлагбаума. Об этом пишет телеграм-канал "Белгород № 1".

На канале опубликовали кадры, где видно пожарную машину, которая стоит перед поднявшимся лишь наполовину шлагбаумом. Как утверждает автор ролика, далее спасатели столкнулись ещё с одной проблемой — очередью в "Макдоналдс". В результате пожарным пришлось сдавать назад. Добрались ли они в итоге до торгового центра, неизвестно.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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