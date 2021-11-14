В Белгороде пожарные не смогли проехать к ТЦ из-за шлагбаума и очереди в "Макдоналдс". Видео © Telegram / "Белгород № 1"

В Белгороде пожарные не смогли проехать к торговому центру, где сработала сигнализация, из-за неисправного шлагбаума. Об этом пишет телеграм-канал "Белгород № 1" .

На канале опубликовали кадры, где видно пожарную машину, которая стоит перед поднявшимся лишь наполовину шлагбаумом. Как утверждает автор ролика, далее спасатели столкнулись ещё с одной проблемой — очередью в "Макдоналдс". В результате пожарным пришлось сдавать назад. Добрались ли они в итоге до торгового центра, неизвестно.