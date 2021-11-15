Добровольцы "Молодёжки ОНФ" доставили пожилым лекарства и книги в рамках акции #МыВместе

Волонтёры акции #МыВместе отчитались об успехах помощи в регионах. Видео © "Молодёжка ОНФ"

По всей стране участники команды "Молодёжки ОНФ" продолжают оказывать ежедневную помощь в рамках всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы не только поддерживают медиков, доставляя продукты и лекарства пожилым людям, но и выполняют их самые необычные просьбы местных жителей.

Например, кузбасская команда по обращению жителей пансионата по уходу за пожилыми людьми "Добрые руки" привезла пенсионерам более сотни книг. В ОНФ отмечают, что это не менее важно, чем доставка продуктов и лекарств. Пенсионерам необходимо общение. И в Кемерове ребята регулярно приезжают в пансионат к пожилым людям — общаются, обсуждают литературу и историю.

В Республике Коми участники "Молодёжки ОНФ" работают по заявкам сразу в трёх городах: Сыктывкар, Ухта и Вуктыл. Ребята доставляют продукты и лекарства не только пожилым и маломобильным людям, но и тем, кто сегодня болеет ковидом. Схожая ситуация и в Амурской области.

А вот в Липецкой области работа добровольцев сосредоточена в инфекционной больнице. Девушки-волонтёры дежурят в эпидотделе — переносят данные по очагам заболеваемости с бумажных носителей на цифровые. Всего они обработали более тысячи бланков. Также они помогают персоналу с уборкой на пищеблоке. Мужская часть волонтёров тем временем выполняет тяжёлую физическую работу. Молодые люди перевезли из госпиталя архивные документы для хранения. Ежедневно разгружают лекарства и кислородные концентраты.