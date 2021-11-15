Лукашенко обсудил с Путиным "мерзопакостное" поведение США и НАТО в Чёрном море

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили события в Чёрном море. Белорусский лидер в ходе беседы назвал мерзопакостными действия США и НАТО, военные корабли которых провели учения в международных водах у румынского берега Чёрного моря.

"Посмотрите, что <...> делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Чёрном море", — цитирует белорусского президента его сайт.

Лукашенко предположил, что западные страны специально накаляют обстановку в регионе. По его мнению, НАТО и США не удастся принудить РФ и Белоруссию к необдуманным действиям. Он подчеркнул, "мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения".