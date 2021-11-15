Лукашенко обсудил с Путиным "мерзопакостное" поведение США и НАТО в Чёрном море
Белорусский лидер предположил, что западные страны специально накаляют обстановку в регионе.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили события в Чёрном море. Белорусский лидер в ходе беседы назвал мерзопакостными действия США и НАТО, военные корабли которых провели учения в международных водах у румынского берега Чёрного моря.
"Посмотрите, что <...> делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Чёрном море", — цитирует белорусского президента его сайт.
Лукашенко предположил, что западные страны специально накаляют обстановку в регионе. По его мнению, НАТО и США не удастся принудить РФ и Белоруссию к необдуманным действиям. Он подчеркнул, "мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения".
Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границы РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.
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