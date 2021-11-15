Американский корабль Mount Whitney покидает Чёрное море
Сегодня в Черноморском регионе завершились учения союзников НАТО.
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Флагманский корабль шестого флота Mount Whitney американских Военно-морских сил начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Mount Whitney <...> начал переход в южном направлении из Чёрного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнёрами по НАТО 15 ноября", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".
Напомним, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Чёрное море по указанию Шестого флота США 1 ноября. Также сообщалось, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. В Минобороны РФ не исключили, что целью учений в Черноморском регионе является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины.
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