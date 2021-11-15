Американский корабль Mount Whitney покидает Чёрное море

Флагманский корабль шестого флота Mount Whitney американских Военно-морских сил начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Mount Whitney <...> начал переход в южном направлении из Чёрного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнёрами по НАТО 15 ноября", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".