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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё

За год это уже третий рост тарифа от Сбера. Кстати, кредитов на строительство своего дома и дачи это тоже касается.

15 ноября, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п п — до 8,8%, на вторичное жильё — на 0,6 п.п. — до 9,1%, следует из материалов на сайте кредитной организации.

Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентного пункта — до 8,8% годовых. На вторичное жильё — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%. Минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла до 8,7% с 8,1%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых. Это третье за год повышение ставок Сбером.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство своего дома выросли с 9,2% до 9,6%, на покупку загородной недвижимости (дачи) — с 8,4% до 8,8%.

Россиян предупредили, что ожидать снижения цен на жильё не стоит

Россиян предупредили, что ожидать снижения цен на жильё не стоит

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что, несмотря на рост цен на недвижимость в течение прошлого года, доступность жилья для россиян остаётся на достаточном уровне за счёт большого количества программ с господдержкой.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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