Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п п — до 8,8%, на вторичное жильё — на 0,6 п.п. — до 9,1%, следует из материалов на сайте кредитной организации.

Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентного пункта — до 8,8% годовых. На вторичное жильё — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%. Минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла до 8,7% с 8,1%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых. Это третье за год повышение ставок Сбером.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство своего дома выросли с 9,2% до 9,6%, на покупку загородной недвижимости (дачи) — с 8,4% до 8,8%.