Подсчитана средняя цена на похороны в Москве

Средняя стоимость организации похорон в Москве на данный момент составляет 135 тысяч рублей, рассказал руководитель ГБУ "Ритуал" Артём Екимов. По его словам, цена незначительно подросла.

"Порядка 100–110 тысяч рублей, собственно, за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. И само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тысяч рублей. И это не обязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении", — объяснил Екимов в интервью РБК.

Глава "Ритуала" добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, расценки на похоронные услуги в Москве выросли незначительно, они показывают стабильный рост в пределах инфляции. При этом увеличение цены он связал с ростом стоимости на используемые при изготовлении материалы — древесину и металл.