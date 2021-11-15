Космический мусор миновал МКС, но он может вернуться через полтора часа

Космический мусор, из-за которого российскому экипажу Международной космической станции пришлось спрятаться на корабле "Союз", миновал МКС. Однако он может снова приблизиться к станции примерно через полтора часа — с 11:38 до 11:44 (мск).

"Давление [на станции] везде в порядке. Пока можете перейти в СМ (служебный модуль "Звезда". — Прим. Лайфа)", — сообщил специалист Центра управления полётами (ЦУП) в Хьюстоне во время переговоров, трансляция которых ведётся на сайте НАСА.