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Космический мусор миновал МКС, но он может вернуться через полтора часа

Космонавтам разрешили перейти обратно на станцию, однако во время следующего сближения им снова придётся укрываться на "Союзе".

15 ноября, 08:02
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Космический мусор, из-за которого российскому экипажу Международной космической станции пришлось спрятаться на корабле "Союз", миновал МКС. Однако он может снова приблизиться к станции примерно через полтора часа — с 11:38 до 11:44 (мск).

"Давление [на станции] везде в порядке. Пока можете перейти в СМ (служебный модуль "Звезда". — Прим. Лайфа)", — сообщил специалист Центра управления полётами (ЦУП) в Хьюстоне во время переговоров, трансляция которых ведётся на сайте НАСА.

Экипаж МКС спрячется в "Союзе" из-за сближения с космическим мусором

Экипаж МКС спрячется в "Союзе" из-за сближения с космическим мусором

В прошлый раз угроза столкновения с космическим мусором была на МКС 10 ноября. Тогда экипажу пришлось временно выключить двигатели, чтобы скорректировать высоту орбиты станции.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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