В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции

Прокуратура Польши предъявила двум гражданам РФ обвинения в организации незаконной перевозки выходцев из Ближнего Востока через территорию республики в Германию. По данным ведомства, россияне проживали в Польше нелегально.

"Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул ещё одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан РФ и один гражданин Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре отмечают, что третий сообщник, который является организатором процедуры, всё ещё "находится в розыске с европейским ордером на арест". За "организацию за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока, в ФРГ, в том числе через территорию Польши" обвиняемым может грозить до восьми лет тюрьмы.