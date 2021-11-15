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Полиция организовала проверку в больнице под Тулой, где неизвестные устроили погром

Предположительно, нападавшими могли быть родственники одного из пациентов медучреждения.

15 ноября, 07:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полиция проведёт проверку в больнице Тульской области, куда ранее ворвались неизвестные и устроили погром. Об этом пишет РИА "Новости".

"В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в комментарии областного управления Минздрава.

Как сообщал Лайф, четверо мужчин разбили телефон и сломали дверь. Предположительно, нападавшими были родственники одного из пациентов.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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