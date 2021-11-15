Полиция организовала проверку в больнице под Тулой, где неизвестные устроили погром

Полиция проведёт проверку в больнице Тульской области, куда ранее ворвались неизвестные и устроили погром. Об этом пишет РИА "Новости".

"В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в комментарии областного управления Минздрава.