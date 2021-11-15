Привитых "Спутником V" туристов начнут пускать в Израиль с 1 декабря
При этом сама вакцина официально признана в стране с сегодняшнего дня.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Израиль начнёт пускать туристов, привитых российской вакциной "Спутник V", с 1 декабря, а не с 15 ноября, как сообщалось ранее. Это следует из распространённого в понедельник совместного заявления министерств здравоохранения и туризма страны.
"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможен с 01.12.21", — говорится в заявлении.
При этом там добавили, что сама вакцина официально признаётся властями Израиля с 15 ноября. В ближайшие две недели в стране будет налажен механизм въезда привитых "Спутником V", чтобы в дальнейшем эта процедура не вызывала сложностей.
Напомним, 27 октября Израиль официально объявил о планах открыть границы для привитых "Спутником V" с 15 ноября. 1 ноября границы страны открылись для тех, кто вакцинировался препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac — то есть вакцинами, признанными ВОЗ.
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