Привитых "Спутником V" туристов начнут пускать в Израиль с 1 декабря

Израиль начнёт пускать туристов, привитых российской вакциной "Спутник V", с 1 декабря, а не с 15 ноября, как сообщалось ранее. Это следует из распространённого в понедельник совместного заявления министерств здравоохранения и туризма страны.

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможен с 01.12.21", — говорится в заявлении.

При этом там добавили, что сама вакцина официально признаётся властями Израиля с 15 ноября. В ближайшие две недели в стране будет налажен механизм въезда привитых "Спутником V", чтобы в дальнейшем эта процедура не вызывала сложностей.