НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Израиль рассчитывает принять до конца года десятки тысяч привитых "Спутником" россиян

После открытия границы 1 ноября в страну въехало уже около 23 тысяч иностранных путешественников.

14 ноября, 16:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Израиль находится в предвкушении потока туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года. Об этом сообщил израильский министр туризма Йоэль Развозов в преддверии открытия границы для привитых "Спутником V".

"В Израиле очень ждут туристов из России. В первые десять дней (с 1 по 10 ноября) открытия границы для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ, в Израиль въехало около 23 тысяч иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объёме ещё до конца 2021 года и на рождественские праздники", — сказал он в беседе с ТАСС.

Россияне рассказали, где хотели бы перезимовать

Россияне рассказали, где хотели бы перезимовать

Ранее Израиль официально объявил о планах открыть границы для привитых "Спутником V" с 15 ноября. Путешественникам нужно будет сдавать тест на наличие антител, но необходимость в нём пропадёт после признания препарата в ВОЗ. Власти страны также разъяснили порядок въезда для привитых "Спутником V" и отметили, что из "красной зоны" попасть в республику можно будет только через другое государство, которое в этот перечень не входит.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1