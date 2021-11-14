Израиль рассчитывает принять до конца года десятки тысяч привитых "Спутником" россиян
После открытия границы 1 ноября в страну въехало уже около 23 тысяч иностранных путешественников.
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Израиль находится в предвкушении потока туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года. Об этом сообщил израильский министр туризма Йоэль Развозов в преддверии открытия границы для привитых "Спутником V".
"В Израиле очень ждут туристов из России. В первые десять дней (с 1 по 10 ноября) открытия границы для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ, в Израиль въехало около 23 тысяч иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объёме ещё до конца 2021 года и на рождественские праздники", — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее Израиль официально объявил о планах открыть границы для привитых "Спутником V" с 15 ноября. Путешественникам нужно будет сдавать тест на наличие антител, но необходимость в нём пропадёт после признания препарата в ВОЗ. Власти страны также разъяснили порядок въезда для привитых "Спутником V" и отметили, что из "красной зоны" попасть в республику можно будет только через другое государство, которое в этот перечень не входит.
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