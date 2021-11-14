Израиль рассчитывает принять до конца года десятки тысяч привитых "Спутником" россиян

Израиль находится в предвкушении потока туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года. Об этом сообщил израильский министр туризма Йоэль Развозов в преддверии открытия границы для привитых "Спутником V".

"В Израиле очень ждут туристов из России. В первые десять дней (с 1 по 10 ноября) открытия границы для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ, в Израиль въехало около 23 тысяч иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объёме ещё до конца 2021 года и на рождественские праздники", — сказал он в беседе с ТАСС.