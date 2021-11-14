"Не самое обидное поражение в карьере": Защитник сборной России Дивеев оценил игру против Хорватии
Напомним, наша команда после поражения в Сплите не сумела напрямую пробиться на ЧМ в Катар.
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Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев подвёл итоги матча с Хорватией и заявил, что это поражение не было самым обидным в его карьере.
"Нет, это не самое обидное поражение в моей карьере. Да, обидно проиграли, но будем готовиться дальше. Сегодня мы не наиграли на победу точно. Какие эмоции сейчас? Никаких", — заявил Игорь Дивеев.
Он также отметил, что сборная готовилась играть в абсолютно другой футбол, однако сделать это ей не удалось. В частности, команда планировала контролировать мяч.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
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