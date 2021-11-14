Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев подвёл итоги матча с Хорватией и заявил, что это поражение не было самым обидным в его карьере.

"Нет, это не самое обидное поражение в моей карьере. Да, обидно проиграли, но будем готовиться дальше. Сегодня мы не наиграли на победу точно. Какие эмоции сейчас? Никаких", — заявил Игорь Дивеев.

Он также отметил, что сборная готовилась играть в абсолютно другой футбол, однако сделать это ей не удалось. В частности, команда планировала контролировать мяч.