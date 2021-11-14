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Мичков снова в деле: Сборная России переиграла Чехию и одержала одну победу на первом этапе Евротура

Победитель турнира определится вечером во встрече Швеция - Финляндия.

14 ноября, 13:55
<p>Фото © <a href="https://fhr.ru/media/photo/2745/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fhr.ru</a></p>

Фото © fhr.ru

Сборная России по хоккею в заключительном матче первого этапа Евротура обыграла Чехию со счётом 5:2.

Авторами голов в составе нашей сборной стали Елесин, Воронков, Мичков, Тертышный и Галимов. У чехов же годы на свой счёт записали Странский и Каше. Отметим, что для 16-летнего Мичкова это стала вторая шайба за два дня.

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В итоге, сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла, дважды проиграв и одержав одну победу. победитель первого этапа определится в битве между Швецией и Финляндией вечером сегодняшнего дня.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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