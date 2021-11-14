ЦСКА благодаря дублю Чалова обыграл "Уфу" в товарищеском матче
В ещё одной встрече дня самарские "Крылья Советов" были сильнее подмосковных "Химок".
Фото © ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА обыграл "Уфу" со счётом 3:1 в товарищеском матче.
Авторами мячей у команды Алексея Березуцкого стали Алан Дзагоев и дважды Фёдор Чалов. У проигравших отличился Остон Урунов.
В ещё одном матче дня самарские "Крылья Советов" разгромили "Химки" со счётом 4:0. Дублем отметился Липовой, а ещё по голу забили Цыпченко и Чернов.
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