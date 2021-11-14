ЦСКА благодаря дублю Чалова обыграл "Уфу" в товарищеском матче

Авторами мячей у команды Алексея Березуцкого стали Алан Дзагоев и дважды Фёдор Чалов. У проигравших отличился Остон Урунов.

Вперёд, парни: Сборная России назвала состав на решающий матч года против Хорватии

В ещё одном матче дня самарские "Крылья Советов" разгромили "Химки" со счётом 4:0. Дублем отметился Липовой, а ещё по голу забили Цыпченко и Чернов.