НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЦСКА благодаря дублю Чалова обыграл "Уфу" в товарищеском матче

В ещё одной встрече дня самарские "Крылья Советов" были сильнее подмосковных "Химок".

14 ноября, 13:23

Фото © ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл "Уфу" со счётом 3:1 в товарищеском матче.

Авторами мячей у команды Алексея Березуцкого стали Алан Дзагоев и дважды Фёдор Чалов. У проигравших отличился Остон Урунов.

Вперёд, парни: Сборная России назвала состав на решающий матч года против Хорватии

Вперёд, парни: Сборная России назвала состав на решающий матч года против Хорватии

В ещё одном матче дня самарские "Крылья Советов" разгромили "Химки" со счётом 4:0. Дублем отметился Липовой, а ещё по голу забили Цыпченко и Чернов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1