Биатлонист Поварницын поделился эмоциями от попадания в сборную России
Ранее стало известно, что он стал заключительным — шестым представителем нашей страны на предстоящих этапах Кубка мира.
Фото © Instagram / alex_povarnitsyn
Биатлонист Александр Поварницын поделился эмоциями от попадания в состав сборной России на этапы Кубка мира.
"Обрадовался, конечно, но сразу переключился на рабочую атмосферу. Никакой эйфории не было, спокойно отреагировал. Подумал, что это мой шанс закрепиться в составе. Я сейчас больше занят логистическими вопросами — билетами, упаковкой вещей и оружия", — цитирует Поварницына пресс-служба СБР.
Он также заметил, что спокойно готовится к контрольным стартам и сезону, а план был выстроен таким образом, чтобы вести подготовку к стартам в рабочем режиме.
Напомним, Александр Поварницын стал шестым членом сборной России на этапы Кубка мира по биатлону.
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