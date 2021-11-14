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Биатлонист Поварницын поделился эмоциями от попадания в сборную России

Ранее стало известно, что он стал заключительным — шестым представителем нашей страны на предстоящих этапах Кубка мира.

14 ноября, 12:06

Фото © Instagram / alex_povarnitsyn

Биатлонист Александр Поварницын поделился эмоциями от попадания в состав сборной России на этапы Кубка мира.

"Обрадовался, конечно, но сразу переключился на рабочую атмосферу. Никакой эйфории не было, спокойно отреагировал. Подумал, что это мой шанс закрепиться в составе. Я сейчас больше занят логистическими вопросами — билетами, упаковкой вещей и оружия", — цитирует Поварницына пресс-служба СБР.

Он также заметил, что спокойно готовится к контрольным стартам и сезону, а план был выстроен таким образом, чтобы вести подготовку к стартам в рабочем режиме.

Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира

Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира

Напомним, Александр Поварницын стал шестым членом сборной России на этапы Кубка мира по биатлону.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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