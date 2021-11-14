Биатлонист Поварницын поделился эмоциями от попадания в сборную России

Биатлонист Александр Поварницын поделился эмоциями от попадания в состав сборной России на этапы Кубка мира.

"Обрадовался, конечно, но сразу переключился на рабочую атмосферу. Никакой эйфории не было, спокойно отреагировал. Подумал, что это мой шанс закрепиться в составе. Я сейчас больше занят логистическими вопросами — билетами, упаковкой вещей и оружия", — цитирует Поварницына пресс-служба СБР.

Он также заметил, что спокойно готовится к контрольным стартам и сезону, а план был выстроен таким образом, чтобы вести подготовку к стартам в рабочем режиме.