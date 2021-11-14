Пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер от ковида

Пятикратный чемпион Европы по дзюдо и шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко умер в Москве на 78-м году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев.

"Вчера умер Анатолий Афанасьевич Бондаренко, пандемия, к сожалению, не обошла его стороной. Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей", — сказал он в беседе с ТАСС.

Елисеев отметил, что это большая утрата и для российского, и для международного самбо. Скоро, по его словам, должно пройти совещание всех руководителей и представителей национальных федераций, где коллеги отдадут дань памяти Бондаренко, который был их добрым другом.

Напомним, что Бондаренко выступал в весовых категориях до 80 и до 86 кг, побеждал на пяти чемпионатах Европы по дзюдо (1964, 1965, 1969, 1970), на шести чемпионатах СССР по самбо (1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973). Спортивную карьеру он завершил в 1975 году.