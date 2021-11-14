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Грузовик сбил пятерых детей в Челябинской области

По данным следствия, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля с полуприцепом не учёл габариты своего транспортного средства.

14 ноября, 11:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В городе Коркине Челябинской области 66-летний водитель грузового автомобиля марки "Мерседес" сбил пятерых детей. Двое ребят получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"13 ноября в 19 часов 28 минут у дома 1 улицы Тельмана 66-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" с полуприцепом при повороте направо не учёл габариты транспортного средства. Он совершил наезд правой частью полуприцепа на пятерых несовершеннолетних пешеходов", — рассказали Ura.ru в пресс-службе полицейского главка.

Уточняется, что самому младшему ребёнку было три года, старшему 15. Дети шли колонной во встречном направлении, никого из взрослых рядом не было. На одежде у ребят присутствовали светоотражающие элементы.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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