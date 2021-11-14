Погибшему из-за боеприпаса подростку в Подмосковье оторвало пальцы и разорвало живот

Подростку, который погиб в результате неаккуратного обращения с боеприпасами, оторвало пальцы и разорвало живот. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В день трагедии юноша собирался вместе с другом к репетитору. Парни должны были встретиться в 16:20 у школы, но 11-классник так и не пришёл. По данным Лайфа, когда подросток собирал рюкзак, из его комнаты раздался хлопок. На шум прибежала мать и увидела окровавленного сына без пальцев и с разорванным животом. Парень сумел сделать несколько шагов и рухнул на пол.

Погибший жил в полной благополучной семье. Мать никогда не находила у него патронов и вообще чего-то связанного с оружием. Однако одноклассники утверждают, что парень интересовался, с какого возраста можно получить лицензию на приобретение огнестрела. По словам друзей, он хорошо разбирался в механике, технике и был очень любознательным. Теперь следователям предстоит разобраться, из-за чего сдетонировал патрон.