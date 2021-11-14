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Путин ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису

По его мнению, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни и сотни тысяч беженцев устремились на поиски нового дома.

14 ноября, 11:19

Фото © kremlin.ru

Обвинения в адрес России в том, что она якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польше, — это попытки переложить проблемы "с больной головы на здоровую", считает президент РФ Владимир Путин.

"Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", — заявил российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президент подчеркнул, что подобные заявления европейских стран обусловлены желанием снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят на границе.

Ранее Лайф писал, что в МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии.

Захарова жёстко ответила на заявление Британии о вине России в миграционном кризисе

Захарова жёстко ответила на заявление Британии о вине России в миграционном кризисе

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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