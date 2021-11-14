Путин ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису
По его мнению, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни и сотни тысяч беженцев устремились на поиски нового дома.
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Обвинения в адрес России в том, что она якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польше, — это попытки переложить проблемы "с больной головы на здоровую", считает президент РФ Владимир Путин.
"Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", — заявил российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент подчеркнул, что подобные заявления европейских стран обусловлены желанием снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят на границе.
Ранее Лайф писал, что в МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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