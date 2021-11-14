Путин ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису

Обвинения в адрес России в том, что она якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польше, — это попытки переложить проблемы "с больной головы на здоровую", считает президент РФ Владимир Путин.

"Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", — заявил российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".