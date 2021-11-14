Российские школьники завоевали пять медалей в международной олимпиаде по физике

Школьники из России стали обладателями пяти медалей международной олимпиады по физике в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.



"Четыре золотые медали и одну серебряную завоевали наши школьники, выступавшие на Первой международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате, и наши ребята приняли участие в олимпиаде непосредственно в городе Фергана в Узбекистане", — отмечается в сообщении.

По данным Минпросвещения, состязание проходило в очно-дистанционном формате, причём команда из России приезжала непосредственно в город Фергану. В совокупности в конкурсе участвовали сборные 19 стран. Иван Касьянов из Бийска, получивший золотую медаль, к тому же стал абсолютным победителем международной олимпиады в Фергане. Золотую медаль завоевали также Алексей Санин (Республика Башкортостан), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряную — Роман Максимов из Московской области.