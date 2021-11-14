НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские школьники завоевали пять медалей в международной олимпиаде по физике

В совокупности в конкурсе участвовали сборные 19 стран. Состязание проходило в очно-дистанционном формате, причём наша команда приезжала непосредственно в город Фергану.

14 ноября, 11:00

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Школьники из России стали обладателями пяти медалей международной олимпиады по физике в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"Четыре золотые медали и одну серебряную завоевали наши школьники, выступавшие на Первой международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате, и наши ребята приняли участие в олимпиаде непосредственно в городе Фергана в Узбекистане", — отмечается в сообщении.

По данным Минпросвещения, состязание проходило в очно-дистанционном формате, причём команда из России приезжала непосредственно в город Фергану. В совокупности в конкурсе участвовали сборные 19 стран. Иван Касьянов из Бийска, получивший золотую медаль, к тому же стал абсолютным победителем международной олимпиады в Фергане. Золотую медаль завоевали также Алексей Санин (Республика Башкортостан), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряную — Роман Максимов из Московской области.

Активисты Российского движения школьников исполнили мечты педагогов

Активисты Российского движения школьников исполнили мечты педагогов

Ранее Лайф писал, что школьники из России выиграли на Международной олимпиаде по математике. Помимо лидерства в общем командном зачёте учащиеся завоевали две золотые и две серебряные медали в личном зачёте. В соревнованиях они принимали участие дистанционно.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1