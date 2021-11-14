Названы города, куда направят беженцев с белорусско-польской границы

Мигранты на белорусско-польской границе, где на протяжении уже почти недели продолжаются столкновения между беженцами и польскими силовиками, в качестве желаемого места переезда указывают немецкие города Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг.

"В адрес правозащитного центра поступило 38 письменных обращений с просьбой о помощи. Все обращения будут переведены и нотариально заверены. В ближайшее время мы свяжемся с руководством городов Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг на предмет оказания содействия в переезде беженцев в Германию", — сообщается в телеграм-канале белорусского центра "Системная правозащита".