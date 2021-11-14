Названы города, куда направят беженцев с белорусско-польской границы
В скором времени правозащитники свяжутся с руководством регионов, чтобы обсудить детали транспортировки людей.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Мигранты на белорусско-польской границе, где на протяжении уже почти недели продолжаются столкновения между беженцами и польскими силовиками, в качестве желаемого места переезда указывают немецкие города Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг.
"В адрес правозащитного центра поступило 38 письменных обращений с просьбой о помощи. Все обращения будут переведены и нотариально заверены. В ближайшее время мы свяжемся с руководством городов Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг на предмет оказания содействия в переезде беженцев в Германию", — сообщается в телеграм-канале белорусского центра "Системная правозащита".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
Комментариев: 0