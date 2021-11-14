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Аэропорт Мурманска закрыли из-за сильного снегопада

В результате непогода стала причиной задержки нескольких рейсов.

14 ноября, 10:49

Фото © Пресс-служба аэропорта

Аэропорт Мурманска закрылся до трёх часов дня из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом известно из сообщения на официальном сайте авиагавани.

"Аэродром Мурманск закрыт по метеоусловиям с 11:00 до 15:00 (мск)", — говорится в сообщении.

Судя по данным с метеосервисов, днём в Мурманске ожидается сильный снегопад. Вероятно, именно он и стал причиной закрытия аэропорта и задержки нескольких рейсов.

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Не так давно транспортный коллапс из-за непогоды случился в Москве. Город и область накрыл сильнейший туман и парализовал работу столичных аэропортов. В результате более 30 рейсов были направлены в Нижний Новгород, из-за чего в провинциальном аэропорту образовалась пробка, а сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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