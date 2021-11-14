Аэропорт Мурманска закрыли из-за сильного снегопада

Судя по данным с метеосервисов, днём в Мурманске ожидается сильный снегопад. Вероятно, именно он и стал причиной закрытия аэропорта и задержки нескольких рейсов.

Не так давно транспортный коллапс из-за непогоды случился в Москве. Город и область накрыл сильнейший туман и парализовал работу столичных аэропортов. В результате более 30 рейсов были направлены в Нижний Новгород, из-за чего в провинциальном аэропорту образовалась пробка, а сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды.