Актёр из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко умер в 55 лет

После тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 55 лет скончался российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко. Некролог был опубликован на сайте театра "ФЭСТ". Прощание состоится 15 ноября на основной сцене театра.

"Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков "ФЭСТа". Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", — говорится в некрологе.

Бондаренко посвятил театру 33 года своей жизни. А на экранах он впервые появился в 1998 году. Его первой работой стали съёмки в фильме "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова. С тех пор он снялся в большом количестве известных сериалов, таких как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга" и "Склифосовский".