Актёр из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко умер в 55 лет
Он посвятил театру 33 года своей жизни, а на экранах впервые появился в 1998 году.
Фото © "Кино-Театр.РУ"
После тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 55 лет скончался российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко. Некролог был опубликован на сайте театра "ФЭСТ". Прощание состоится 15 ноября на основной сцене театра.
"Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков "ФЭСТа". Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", — говорится в некрологе.
Бондаренко посвятил театру 33 года своей жизни. А на экранах он впервые появился в 1998 году. Его первой работой стали съёмки в фильме "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова. С тех пор он снялся в большом количестве известных сериалов, таких как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга" и "Склифосовский".
Ранее звезда фильма "Иваново детство" Валентина Малявина умерла в доме престарелых. У актрисы была богатая творческая биография и крайне несчастливая судьба. Она была замужем пять раз и приговорена к девяти годам по обвинению в убийстве третьего супруга.
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