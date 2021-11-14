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Актёр из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко умер в 55 лет

Он посвятил театру 33 года своей жизни, а на экранах впервые появился в 1998 году.

14 ноября, 10:42
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/268483/foto/1084458/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кино-Театр.РУ"</a></p>

Фото © "Кино-Театр.РУ"

После тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 55 лет скончался российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко. Некролог был опубликован на сайте театра "ФЭСТ". Прощание состоится 15 ноября на основной сцене театра.

"Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков "ФЭСТа". Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", — говорится в некрологе.

Бондаренко посвятил театру 33 года своей жизни. А на экранах он впервые появился в 1998 году. Его первой работой стали съёмки в фильме "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова. С тех пор он снялся в большом количестве известных сериалов, таких как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга" и "Склифосовский".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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