Экс-полузащитник "Реала" назвал футболиста сборной России, который может быть интересен испанским клубам

Футболист сборной России Андрей Мостовой потенциально мог бы заинтересовать целый ряд клубов из Испании. Об этом в интервью "Матч ТВ" заявил бывший игрок "Реала" Мичел Сальгадо.

"Игроков с такими качествами у нас не хватает. Ла Лиге нужны ребята, которые могут сделать разницу, обыгрывая один в один. Полагаю, он может быть интересен для клубов из Испании", — отметил Сальгадо.