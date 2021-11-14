Экс-полузащитник "Реала" назвал футболиста сборной России, который может быть интересен испанским клубам
По его мнению, он обладает целым рядом качеств, которых не хватает в Ла Лиге.
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Футболист сборной России Андрей Мостовой потенциально мог бы заинтересовать целый ряд клубов из Испании. Об этом в интервью "Матч ТВ" заявил бывший игрок "Реала" Мичел Сальгадо.
"Игроков с такими качествами у нас не хватает. Ла Лиге нужны ребята, которые могут сделать разницу, обыгрывая один в один. Полагаю, он может быть интересен для клубов из Испании", — отметил Сальгадо.
Он также вспомнил, как в Испании играл ещё один наш футболист — Александр Мостовой. По мнению Сальгадо, он был настоящим гением и "царём" на поле, который мог бы играть за "Реал" или "Барселону".
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