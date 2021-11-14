"Петраков пришёл и чётко расставил акценты. Наши тренеры раньше боялись говорить, почему не приглашают игроков из России. Петраков в первый же день сказал об этом, и его к этому никто не готовил, никто не подталкивал к этому. Это его жизненная позиция, она мне нравится", — заявил Павелко.