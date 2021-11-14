"Его жизненная позиция": На Украине объяснили, почему тренер не приглашает в сборную футболистов из российских клубов
Одним из самых ярких усилений мог бы стать опытный защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.
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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в интервью "Радио НВ" объяснил, почему главный тренер сборной Александр Петраков не вызывает в национальную команду представителей российских клубов.
"Петраков пришёл и чётко расставил акценты. Наши тренеры раньше боялись говорить, почему не приглашают игроков из России. Петраков в первый же день сказал об этом, и его к этому никто не готовил, никто не подталкивал к этому. Это его жизненная позиция, она мне нравится", — заявил Павелко.
По словам главы организации, Петраков испытывает боль из-за ситуации, которая складывается на Украине. В этой связи он не мог бы подумать о вызове в сборную Незалежной представителей российских команд.
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