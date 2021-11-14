Панарин оформил дубль в матче НХЛ и догнал Ларионова по числу голов в регулярном чемпионате

Российский хоккеист клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" и помог своей команде одержать победу со счётом 5:3.

Теперь на счету россиянина 169 шайб в матчах "регулярки". По этому показателю он догнал другого нашего соотечественника — легендарного Игоря Ларионова. Любопытно, что на это достижение Панарин потратил на 474 матча меньше, чем Ларионов.