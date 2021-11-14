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Панарин оформил дубль в матче НХЛ и догнал Ларионова по числу голов в регулярном чемпионате

Для повторения этого достижения ему понадобилось на 474 игры меньше, чем легендарному в прошлом нападающему.

14 ноября, 09:09
<p>Фото © Getty Images / Kathy Willens</p>

Фото © Getty Images / Kathy Willens

Российский хоккеист клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" и помог своей команде одержать победу со счётом 5:3.

Теперь на счету россиянина 169 шайб в матчах "регулярки". По этому показателю он догнал другого нашего соотечественника — легендарного Игоря Ларионова. Любопытно, что на это достижение Панарин потратил на 474 матча меньше, чем Ларионов.

Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Эдмонтоном" в НХЛ

Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Эдмонтоном" в НХЛ

Добавим, что по итогу встречи Панарин был признан первой звездой матча.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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