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"Зачем выходить на ЧМ? Последнее место занять?": Тарасова заявила, что в России "футбола нет"

Напомним, уже сегодня наша национальная команда может выйти на мундиаль в Катаре, который состоится в следующем году.

14 ноября, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жёстко раскритиковала российский футбол и заявила, что не понимает, зачем сборной России выходить на ЧМ в Катаре. Такое заявление она сделала в беседе с "Матч ТВ".

"Для чего туда (на ЧМ-2022. — Прим. Лайфа) выходить? Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола", — заявила Тарасова.

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Добавим, что уже сегодня сборная России может выйти на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Для этого команде Валерия Карпина нужно не проиграть хорватам в завершающем матче отборочного турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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