Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жёстко раскритиковала российский футбол и заявила, что не понимает, зачем сборной России выходить на ЧМ в Катаре. Такое заявление она сделала в беседе с "Матч ТВ".

"Для чего туда (на ЧМ-2022. — Прим. Лайфа) выходить? Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола", — заявила Тарасова.