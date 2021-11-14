Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на турнире в Финляндии
Победительницей стала местная спортсменка, которая выиграла у нашей соотечественницы менее секунды.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в 10-километровой индивидуальной гонке свободным стилем на турнире FIS в Финляндии.
Победу одержала хозяйка соревнований Криста Пярмякоски. Любопытно, но нашу спортсменку она опередила лишь на 0,9 секунды.
Отметим, что в десятку сильнейших попали ещё три наши соотечественницы: Вероника Степанова, Мария Истомина и Татьяна Сорина друг за другом расположились с пятого по седьмое место.
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