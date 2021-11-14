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Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на турнире в Финляндии

Победительницей стала местная спортсменка, которая выиграла у нашей соотечественницы менее секунды.

14 ноября, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в 10-километровой индивидуальной гонке свободным стилем на турнире FIS в Финляндии.

Победу одержала хозяйка соревнований Криста Пярмякоски. Любопытно, но нашу спортсменку она опередила лишь на 0,9 секунды.

Лыжница Непряева выиграла гонку на турнире в Финляндии

Лыжница Непряева выиграла гонку на турнире в Финляндии

Отметим, что в десятку сильнейших попали ещё три наши соотечественницы: Вероника Степанова, Мария Истомина и Татьяна Сорина друг за другом расположились с пятого по седьмое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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