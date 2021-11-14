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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Архангельске

Из горящего здания самостоятельно смогло эвакуироваться восемь человек.

14 ноября, 09:34
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mchs_29" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Архангельской области</a></p>

Фото © VK / ГУ МЧС России по Архангельской области

В Архангельске при пожаре в деревянном 12-квартирном жилом доме погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"Произошёл пожар в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного деревянного жилого дома. В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших. Из дома самостоятельно эвакуировалось восемь человек", — говорится в сообщении.

В результате возгорания была повреждена квартира, лестничный марш, наружная обшивка дома площадью 30 кв. м, а также кровля на 250 кв. м. По факту трагедии областная прокуратура организовала проверку. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор города Архангельска Сергей Котов.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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