Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Архангельске
Из горящего здания самостоятельно смогло эвакуироваться восемь человек.
Фото © VK / ГУ МЧС России по Архангельской области
В Архангельске при пожаре в деревянном 12-квартирном жилом доме погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.
"Произошёл пожар в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного деревянного жилого дома. В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших. Из дома самостоятельно эвакуировалось восемь человек", — говорится в сообщении.
В результате возгорания была повреждена квартира, лестничный марш, наружная обшивка дома площадью 30 кв. м, а также кровля на 250 кв. м. По факту трагедии областная прокуратура организовала проверку. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор города Архангельска Сергей Котов.
Ранее под Иркутском два человека погибли при поджоге строительного вагончика. По версии следствия, пожар устроили местные жители, которые конфликтовали с рабочими.
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