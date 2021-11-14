Британия собралась перебросить 600 спецназовцев в Киев из-за угрозы "вторжения" России

Великобритания приготовилась направить на Украину около 600 бойцов сил спецназначения из-за опасений о якобы готовящемся Россией "вторжении". Такие действия предприняты в связи с соответствующими заявлениями главы внешней разведки MИ-6 Ричарда Мура и ряда представителей оборонного ведомства.

Как пишет The Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, британское командование готовит отряд из бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS). В их числе полк специальной разведки, медиков, инженеров, связистов. К ним также присоединятся около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады. Все военнослужащие предупреждены, что в любой момент могут быть переброшены в Киев. Всё оборудование уже упаковано и готово к транспортировке.