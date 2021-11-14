После twitter-опроса Маск продал акции Tesla на 6,9 млрд долларов

Продажа акций привела к самому крупному недельному падению стоимости бумаг Tesla с марта 2020 года. Они подешевели на 15%. Маск стал распродавать акции после проведения опроса в "Твиттере", в результате которого подписчики решили, что бизнесмену нужно избавиться от 10% бумаг компании. Однако Bloomberg считает, что опрос миллиардера был неоднозначным, так как некоторые транзакции были запланированы ещё в сентябре. Документы о продажах, состоявшихся на прошедшей неделе, также не дают сведений о том, повлиял ли опрос на решение бизнесмена или оно было принято заранее. По сведениям агентства, для выполнения данного подписчикам обещания Маску необходимо продать ещё около 10 миллионов акций.