После twitter-опроса Маск продал акции Tesla на 6,9 млрд долларов
Для выполнения данного подписчикам обещания бизнесмену необходимо избавиться ещё от почти 10 миллионов бумаг.
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Американский миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск на протяжении пяти дней продавал принадлежащие ему акции компании. В результате предприниматель избавился от почти 6,4 миллиона бумаг, их общая стоимость составила 6,9 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg.
Продажа акций привела к самому крупному недельному падению стоимости бумаг Tesla с марта 2020 года. Они подешевели на 15%. Маск стал распродавать акции после проведения опроса в "Твиттере", в результате которого подписчики решили, что бизнесмену нужно избавиться от 10% бумаг компании. Однако Bloomberg считает, что опрос миллиардера был неоднозначным, так как некоторые транзакции были запланированы ещё в сентябре. Документы о продажах, состоявшихся на прошедшей неделе, также не дают сведений о том, повлиял ли опрос на решение бизнесмена или оно было принято заранее. По сведениям агентства, для выполнения данного подписчикам обещания Маску необходимо продать ещё около 10 миллионов акций.
Ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $300 миллиардов. Новых высот он достиг благодаря росту цен на акции созданной им компании по производству электромобилей Tesla. Вопрос о продаже ценных бумаг возник, когда бизнесмен заинтересовался, как оплатить многомиллиардные налоги. Как поступить, он спросил у пользователей "Твиттера" и пообещал последовать любому их решению. Те проголосовали за продажу.
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