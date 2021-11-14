Захарова жёстко ответила на заявление Британии о вине России в миграционном кризисе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы британского дипведомства Лиз Трасс о вине России в миграционном кризисе на границе Белоруссии. Она припомнила Лондону совершённые в Ираке преступления.

"Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе, — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат подчеркнула, что пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять.

Ранее Лайф писал, что в МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии.