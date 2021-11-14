Захарова жёстко ответила на заявление Британии о вине России в миграционном кризисе
По её словам, Лондон несёт историческую ответственность за всё происходящее в регионе и не имеет права никого судить, пока не поплатится за свои преступления.
Фото © Russian Foreign Affairs Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы британского дипведомства Лиз Трасс о вине России в миграционном кризисе на границе Белоруссии. Она припомнила Лондону совершённые в Ираке преступления.
"Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе, — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат подчеркнула, что пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять.
Ранее Лайф писал, что в МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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